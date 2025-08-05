В Оренбуржье 17-летний водитель мотоцикла погиб из-за наезда на лошадь

В Оренбуржье произошло ДТП на 8 км автодороги «Подъезд к п. Маячный» с участием мотоцикла и лошади. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомства, 17-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер-4» в темное время суток не справился с управлением и наехал на лошадь. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой скорой медицинской помощи. 17-летний пассажир госпитализирован в городскую больницу Кувандыка.

В момент ДТП водитель и пассажир были без мотошлемов. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Руфия Кутляева