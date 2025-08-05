В Самаре изменилась схема движения на мостовом переходе «Фрунзенский»

Сегодня, 5 августа, на мостовом переходе «Фрунзенский» появилась дополнительная выделенная полоса для левого поворота при движении из города на трех перекрестках Пугачевского тракта: с переулками Долотный, Саратовский и ул. Егорова. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

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Решение о выделении дополнительной полосы было принято региональным министерством транспорта и автомобильных дорог и госавтоинспекцией после анализа причин образования заторов при выезде из города.

Ночью на указанных участках завершились дорожные работы. Было демонтировано осевое барьерное ограждение и нанесена новая разметка.

Руфия Кутляева