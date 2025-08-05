Австралия купит у Японии военные корабли на $6,5 млрд

Вооруженные силы Австралии заключили договор с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) о покупке трех тяжелых крейсеров типа «Могами» общей суммой 10 млрд австралийских долларов (около $6,5 млрд), сообщает Reuters. Сделка стала крупнейшей для Японии после отмены запрета на экспорт военной техники в 2014 году. Ожидается, что первый крейсер введут в эксплуатацию к 2030 году.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз сообщил, что сделку заключили в рамках плановой модернизации австралийских военно-морских сил. «Модернизированный фрегат класса "Могами" будет способствовать обеспечению безопасности наших морских торговых путей и северных подступов в составе более крупного и боеспособного флота надводных боевых кораблей»,— сказал господин Марли.

Тяжелые крейсеры класса «Могами» — современные японские боевые корабли длиной 133 метра и водоизмещением 5500 тонн. Оснащены вертикальными пусковыми установками для ракет класса «земля–воздух» и «корабль–корабль», торпедами и 127-мм артиллерийской установкой. Экипаж — около 90 человек. Разрабатываются компанией Mitsubishi Heavy Industries и активно предлагаются на экспорт.

В пресс-релизе на сайте указано, что вооруженные силы Австралии ранее выбирали между японской MHI и немецкой Thyssenkrupp Marine Systems (TKMP). Министр оборонной промышленности Пэт Конрой сказал, что выбор сделали в пользу японской компании из-за технического превосходства «при меньших общих затратах для налогоплательщиков». После выхода этого сообщения стоимость акций MHI поднялась на 5,72% на Токийской фондовой бирже.

Ранее Ричард Марлз сообщал, что США призвали правительство Австралии увеличить расходы на оборону.

О военном сотрудничестве США, Великобритании и Австралии — в материале «Ъ» «В AUKUS будут торговать оружием без разрешения».

Александр Одиноков