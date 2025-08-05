Топ-менеджер «Газпром нефтехим Салавата» возглавил городской Совет директоров

В Салавате создан Совет директоров предприятий города, сообщил сити-менеджер Марат Загидуллин в соцсетях. По его словам, в организационном собрании совета приняли участие 16 руководителей компаний.

«Совет станет мощным объединяющим центром, оперативно реагирующим на любые вызовы, стоящие перед Салаватом», — написал господин Загидуллин.

Новую структуру возглавил Евгений Семенько, с июня этого года исполняющий обязанности гендиректора ООО «Газпром нефтехим Салават».

Евгений Семенько родился 7 мая 1973 года в Уфе. В разное время возглавлял АО «Полиэф», АО «Волжский оргсинтез», ООО «РГД переработка Салават».

Идэль Гумеров