В Оренбуржье завершено расследование дела в отношении врача-терапевта

В Медногорске следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении врача-терапевта одного из отделений ГБУЗ. Она обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2023 году врач-терапевт «лично получила от местной жительницы взятку в размере 40 тыс. руб.». Деньги передавались за скорейшее получение родственником жительницы направления на прием к узкому специалисту, «минуя установленный порядок и имевшуюся очередь нуждающихся в медицинской помощи пациентов».

Руфия Кутляева