Фонд в расход

Решение о ликвидации благотворительного «Фонда Ройзмана (иноагент)» вступило в законную силу. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга, удовлетворивший соответствующий иск Минюста. Ведомство ранее обнаружило грубые нарушения в расходовании средств и ведении документации фонда. Руководство фонда считает нарушения исправимыми и намерено подать кассационную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) лишился своего фонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) лишился своего фонда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Министерство юстиций по Свердловской области направило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга иск с требованием о ликвидации благотворительного фонда Евгения Ройзмана (иноагент)» в марте 2025 года. Этому предшествовала проверка, которую Минюст и полиция провели в конце 2024 года. Поводом послужил сбор денег в 2021 году на препарат Zolgensma для двух детей. Тогда собрать денежные средства не удалось, поскольку изменилась схема предоставления препарата. Генеральный директор фонда Светлана Косолапова рассказывала «Ъ-Урал», что проверяющих интересовали документы за все девять лет работы организации.

«Фонд Ройзмана (иноагент)» был создан в 2015 году бывшим главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом (иноагент), который возглавлял город в 2013-2018 годах. Особую популярность он получил благодаря деятельности фонда «Город без наркотиков», однако после избрания мэром вступил в конфликт со своими соратниками, в результате организация сотрудничать с ним прекратила. Тогда был учрежден «Фонд Ройзмана (иноагент)». Он оказывал помощь детям с различными заболеваниями, малоимущим, многодетным семьям и семьям с инвалидами. По данным фонда, за десять лет работы он оказал помощь более чем на 500 млн руб., включая закупку дорогостоящих лекарств для детей со спинально-мышечной атрофией.

Причиной иска о ликвидации стала нецелевая трата денежных средств. По данным Минюста, фонд израсходовал 4 млн руб. нецелевым образом — например, часть денег ушла на ремонт автомобиля Евгения Ройзмана (иноагент). Кроме того, около 90 млн руб. из средств, пожертвованных на покупку препарата Zolgensma, были пожертвованы на нужды онкодиспансера после того, как лекарства были закуплены за счет федерального бюджета.

Нецелевым расходованием средств Минюст посчитал и покупки продуктов питания и алкоголя на 336 тыс. руб. Как пояснили в фонде, это представительские расходы на проведение встреч, мероприятий и подарки врачам на праздники.

Адвокат фонда Калой Ахильгов в суде заявил, что большая часть нарушений являются устранимыми. По его словам, фонду долго не направляли акт проверки, а представление об устранении нарушений не было направлено вовсе, поэтому у организации не было возможности исправить выявленные проблемы. Представители фонда настаивали на мировом соглашении, однако сторона истца от него отказалась, назвав выявленные нарушения «грубыми и неустранимыми». Октябрьский райсуд удовлетворил иск Минюста.

Представители фонда направили апелляцию в Свердловский областной суд. Заседание проходило в закрытом режиме. По итогам прений облсуд отклонил апелляцию, оставив в силе решение о ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)».

«Решение ожидаемое, никаких иллюзий у нас по этому поводу не было. Мы должны были этот путь пройти, что мы и сделали. Предстоит дальнейшее обжалование»,— сообщила «Ъ-Урал» Светлана Косолапова.

Евгений Ройзман (иноагент) считает, что решение о ликвидации проведено «не в судебном смысле, а в политическом». О своих дальнейших планах экс-мэр ответил так: «Разберу библиотеку. Закончу начатые книги и сосредоточусь на научной работе. Начну серьезно заниматься спортом». По его словам, «на этом история фонда закончилась».

Артем Путилов