Управление благоустройства Ростова-на-Дону возглавила Татьяна Сапрыкина

В Ростове-на-Дону управление благоустройства и лесного хозяйства возглавила Татьяна Сапрыкина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канала главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина Фото: Telegram-канала главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

С августа 2006 года по март 2016 года госпожа Сапрыкина занимала должности в муниципальных учреждениях жилищно-коммунального комплекса города, в департаменте ЖКХ и энергетики, а также в управлении благоустройства.

С марта 2016 по июль 2024 года Татьяна Сапрыкина работала на руководящих должностях в коммерческих организациях.

Константин Соловьев