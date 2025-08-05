Управление благоустройства Ростова-на-Дону возглавила Татьяна Сапрыкина
В Ростове-на-Дону управление благоустройства и лесного хозяйства возглавила Татьяна Сапрыкина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.
Фото: Telegram-канала главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина
С августа 2006 года по март 2016 года госпожа Сапрыкина занимала должности в муниципальных учреждениях жилищно-коммунального комплекса города, в департаменте ЖКХ и энергетики, а также в управлении благоустройства.
С марта 2016 по июль 2024 года Татьяна Сапрыкина работала на руководящих должностях в коммерческих организациях.