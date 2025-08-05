Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какие цвета могут повысить стоимость жилья, а какие, наоборот, снизить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Цвет влияет на стоимость — в среднем $2,5 тыс. добавляет недвижимости правильное оформление стен. Аналитики американской компании Zillow по продаже недвижимости исследовали фактор цвета, как клиенты воспринимают разные оттенки.

Оказалось, что грамотная перекраска кухни, например, в оливковый зеленый может добавить к цене сделки при продаже до $1,5 тыс. Заземляющий зеленый добавляет кухне уюта, создает ощущение спокойствия. В спальне особенно сильный эмоциональный отклик вызывает темно-синий. Это может быть просто одна акцентная стена в зоне кровати, но она уже повышает число просмотров объекта. Глубокий, элегантный, этот оттенок делает пространство одновременно традиционным и современным. В ванной комнате один из главных трендов — теплый коричневый, цвет чая с молоком. Такой акцент дает потенциальный прирост в цене жилья в $680 и создает ощущение богатства и изысканности. Наиболее дорогим цветом сейчас считается темно-серый — он хорошо сочетается с мебелью и активно применяется в гостиных объектов на продажу. Сам по себе цвет прибавляет в среднем более $2 тыс. к сделке.

Яркие цвета, может, и привлекут какую-то отдельную часть публики, но в целом сработают в минус. Хуже всего себя проявил желтый цвет на кухне и красный цвет в спальне. Такие эксперименты могут снизить сумму сделки аж на $4 тыс. Предположу, что примерно те же законы работают и на рынке аренды жилья. Ведь каждому хочется представить себя дома в умиротворении и уюте, а не в стрессе от постоянной цветотерапии.

Яна Лубнина