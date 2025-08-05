В Вольске сотрудницу Почты России осудили за присвоение лотерейных билетов

В Вольске Саратовской области суд вынес приговор 55-летней женщине за присвоение имущества. Прокуратура поддержала обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ.

Следствие установило, что глава одного из отделений почты, будучи материально ответственным лицом, присвоила лотерейные билеты, денежные средства и товары на сумму более 200 тыс. руб. Она распорядилась ими по своему усмотрению.

Женщина не признала вину, но суд назначил ей два года условного лишения свободы с испытательным сроком в один год. Прокуратура заявила гражданский иск на сумму более 216 тыс. руб., который был полностью удовлетворен.

Никита Маркелов