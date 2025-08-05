9 августа состоится единственный открытый показ спектакля «Бутылочка нефти» (0+)

В день открытия первой на Урале девонской нефти на сцене оживут события дебютной повести известного писателя Льва Давыдычева.

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У пермских зрителей будет уникальная возможность увидеть спектакль «Бутылочка нефти» в исполнении артистов театра «Гистрион». В основе спектакля – литературный дебют известного пермского писателя Льва Давыдычева, который получил профессию нефтяника и проходил производственную практику на нефтепромысле под Краснокамском в суровые годы Великой Отечественной войны.

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Повесть Льва Давыдычева основана на ключевом событии для Пермского края: 9 августа 1945 года разведочная скважина треста «Краснокамскнефть» дала первую на Урале девонскую нефть. Это событие – символ трудового подвига нефтяников в военные годы.

Постановку «Бутылочка нефти» уже высоко оценили в Москве, ее премьера состоялась в апреле на ВДНХ. С большим успехом прошли гастроли в нефтедобывающих территориях региона. Пермяки смогут увидеть постановку в исторический день – ровно через 80 лет после того, как фонтан девонской нефти вырвался на поверхность.

Начало спектакля в 19:00 по адресу: арт-пространство «ИльТЮЗион», ул. Пермская, 66.

ООО "Лукойл-Пермь"