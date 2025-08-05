В историю завода вошли сроки и штрафы

В Новосибирске вынесли приговор бывшим директорам завода «Тяжстанкогидропресс» Виктору Арановскому и Николаю Степакину. Топ-менеджеры, по версии следствия, без ведома акционеров и совета директоров организовали заключение сделок по отчуждению заводских активов по заведомо заниженной стоимости, ущерб предприятию составил свыше 200 млн руб. Виктору Арановскому суд дал четыре с половиной года условно, а Николая Степакина отправил за решетку на пять с половиной лет. Экс-руководители завода заявили о безосновательности обвинений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководители «Тяжстанкогидропресса» Виктор Арановский (справа) и Николай Степакин считают предъявленные им обвинения безосновательными

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Экс-руководители «Тяжстанкогидропресса» Виктор Арановский (справа) и Николай Степакин считают предъявленные им обвинения безосновательными

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

В Кировском районном суде Новосибирска 5 августа завершилось рассмотрение дела о хищении более 200 млн руб. завода «Тяжстанкогидропресс». Обвинение было предъявлено двум его бывшими руководителям.

Завод «Тяжстанкогидропресс» основан в 1943 году, являлся одним из крупных станкостроительных предприятий России, производящих металлорежущие станки и гидравлические прессы. В последние годы завод столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и невозможностью обеспечивать кредиты перед банками. С октября 2021 года в ПАО «Тяжстанкогидропресс» ввели процедуру наблюдения. В начале сентября 2022 года производство по делу о банкротстве было прекращено в связи с заключением мирового соглашения с кредиторами. В августе 2023 года сообщалось, что компания «Консалтинг плюс» увеличила свою долю в ПАО до 83,03%.

Виктора Арановского, возглавлявшего предприятие с середины 1980-х по 2016 год, и его преемника Николая Степакина (оба также являлись совладельцами завода) задержали в начале 2022 года. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам новосибирского УФСБ. Из них следует, что в период с 2016 по 2020 год топ-менеджеры «Тяжстанкогидропресса» без ведома акционеров и членов совета директоров якобы заключали с подконтрольными фирмами договоры купли-продажи имущества предприятия по заниженной стоимости. В результате из числа активов «Тяжстанкогидропресса» выбыли здание, земельный участок, несколько дорогостоящих станков, автомобиль премиум-класса и 100% в уставном капитале принадлежавшего заводу сельхозпредприятия. Ущерб, причиненный «Тяжстанкогидропрессу», составил свыше 200 млн руб. К примеру, здание и земельный участок рыночной стоимостью 64 млн и 20 млн руб. соответственно были проданы по общей цене 31 млн руб.

Задержанным предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации доходов, добытых криминальным путем (ст. 174.1). Николаю Степакину дополнительно вменили в вину преднамеренное банкротство принадлежащей ему компании «Сервисный металлоцентр “Стиллайн”», занимавшейся переработкой металлопроката и некоторое время являвшейся совладельцем «Тяжстанкогидропресса». «Являясь директором ООО СМЦ “Стиллайн” и осознавая, что указанное общество имеет неисполненные обязательства финансового характера, вопреки интересам кредиторов, заключил ряд экономически невыгодных сделок, направленных на банкротство указанного общества. В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1 млрд руб.»,— ранее комментировала обвинение прокуратура.

На следствии и в судебном процессе бывшие топ-менеджеры отрицали выдвинутые против них обвинения. В прениях сторон адвокаты настаивали на оправдании подзащитных. Гособвинение требовало для Виктора Арановского и Николая Степакина соответственно 10 и 13 лет заключения.

Сегодня бывшие топ-менеджеры «Тяжстанкогидропресса» выслушали приговор. По информации пресс-службы Кировского райсуда, 85-летнему Виктору Арановскому назначили 4,5 года условно и штраф в размере 1,25 млн руб. Николай Степакин получил 5,5 лет колонии общего режима со штрафом в 1,5 млн руб. Кроме того, суд частично удовлетворил иск завода к бывшим топ-менеджерам, взыскав с них суммарно 157,7 млн руб. При этом, по обвинению в умышленном банкротстве компании «Стиллайн» Николая Степакина оправдали с формулировкой «за отсутствием в его действиях состава преступления». В этой части за ним признано право на реабилитацию и возмещение вреда.

Будут ли стороны оспаривать решение, пока не известно.

Константин Воронов