Серийное производство МС-21 с пермскими двигателями начнется в следующем году

ГК «Ростех» начнет серийное изготовление пассажирских лайнеров МС-21 и Ил-114 в 2026 году. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Среднемагистральный лайнер МС-21 оснащается двигателем ПД-14, который разработан пермским АО «ОДК-Авиадвигатель» производится АО «ОДК-Пермские моторы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Стоит отметить, что заявленные сроки серийного производства МС-21 неоднократно переносились. В августе 2023 года представители ПАО «Яковлев» сообщали, что первые серийные МС-21 авиакомпании получат в 2024 — начале 2025 года, тогда речь шла о поставках шести бортов. В марте 2024 года господин Чемезов сказал, что в указанном периоде перевозчики этих самолетов не получат.