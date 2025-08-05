Иван Мартинович уходит с поста гендиректора «Ашана»

Иван Мартинович оставит пост гендиректора «Ашан Ритейл Россия» 1 сентября. Должность займет коммерческий директор компании Ася Балабай. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе торговой сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: auchan.ru Фото: auchan.ru

Иван Мартинович возглавил компанию 1 февраля 2021 года. «Спустя четыре с половиной года он принял решение... передать полномочия своему преемнику»,— сказано в сообщении «Ашана». Ася Балабай работает на посту коммерческого директора с 2021 года.

«Компания не сомневается в данном выборе»,— подчеркнули в пресс-службе. Там отметили, что госпожа Балабай имеет большой опыт работы в структуре. «Реализация коммерческой стратегии и знание людей» позволят ей добиться успеха на новой должности, добавили коллеги. Задачами нового гендиректора станут актуализация бизнес-модели форматов, открытие магазинов, ускоренное развитие b2b и цифровой коммерции.

«Ашан ритейл Россия» управляет 230 магазинами, включая супермаркеты, классические гипермаркеты и гипермаркеты формата «сити». Штат компании — около 25 тыс. сотрудников.