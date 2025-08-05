Умер заслуженный артист России Виктор Кондрашкин

Заслуженный артист России Виктор Кондрашкин умер на 76-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ. Актер скончался 4 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский Дом актёра Фото: Нижегородский Дом актёра

Виктор Кондрашкин родился в 1950 году. Он окончил Горьковское театральное училище и более 30 лет служил в Горьковском, ныне Нижегородском, театре юного зрителя. За свою театральную карьеру актер сыграл свыше 80 ролей и был членом Союза театральных деятелей России. В 1994 году Виктор Кондрашкин получил почётное звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Среди его заметных работ — роль короля в постановке «Голый король» по пьесе Евгения Шварца, а также персонаж по имени Гена в фильме-спектакле 1982 года «Свидетель». Артист также был лауреатом множества премий Нижнего Новгорода и различных театральных фестивалей.

Церемония прощания с Виктором Кондрашкиным состоится 6 августа в 12:00 мск в церкви на Новосормовском кладбище в Нижнем Новгороде.