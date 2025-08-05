Почти 149 кг бересты вывезли из Удмуртии в Японию, Испанию и Данию с начала года

148,8 кг бересты экспортировали в Японию, Испанию и Данию из Удмуртии с начала года, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. За аналогичный период 2024 года из региона было вывезено 167,2 кг бересты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

1 августа в Японию было вывезено 28,8 кг бересты. Для экспертизы в ходе досмотра был взят образец. Исследование показало отсутствие карантинных вредных организмов. Собственнику продукции выдали фитосанитарный сертификат.