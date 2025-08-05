Ячейки открыли запасным ключом

Центральный райсуд Сочи принял к производству уголовное дело в отношении Алексея Лазарева, бывшего исполнительного директора ООО «Многофункциональный депозитарный центр». Фигуранта обвиняют в хищении из сейфовых ячеек крупных сумм, переданных гражданами на хранение. Господин Лазарев убеждал клиентов, что сотрудники депозитария могут использовать запасные ключи только под контролем вневедомственной охраны Росгвардии. На самом деле, у топ-менеджера был свободный доступ к ячейкам, чем он и воспользовался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лазарев в суде

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Алексей Лазарев в суде

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Прокуратура города Сочи утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении Алексея Лазарева, работавшего исполнительным директором ООО «Многофункциональный депозитарный центр». Злоумышленнику, который с января текущего года находится под стражей, вменяют 27 преступных эпизодов. Из них три квалифицированы как крупные кражи (п. в ч. 3 ст. 158 УК РФ), остальные — особо крупные кражи, то есть с ущербом более 1 млн руб. каждая (п. б. ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, обвинение оценивает в 235 млн руб.

По версии следствия, Алексей Лазарев, планируя заниматься противоправной деятельностью под прикрытием коммерческой структуры, в 2021 году организовал в Сочи регистрацию компании «Многофункциональный депозитарный центр» (МДЦ). Компания арендовала офис в центре города-курорта и размещала многочисленные рекламные материалы о своих якобы уникальных услугах. МДЦ рекламировал себя как единственную в России компанию, объединившую две функции: регистрацию сделок с недвижимостью и услуги хранения ценностей в сейфовых ячейках.

Клиентам депозитария предлагали на период оформления сделок помещать на хранение наличные средства, предназначенные для покупки недвижимости или вырученные от продажи жилья. «Наша цель — предоставить комплекс услуг для полного и безопасного проведения сделки с недвижимостью. Вы можете совершить все операции в пределах одного комфортного офиса»,— сообщал сайт МДЦ.

Сотрудники депозитария, в том числе Алексей Лазарев, утверждали, что доступ к ячейкам строго контролируется охранным холдингом «Катран» и вневедомственной охраной Росгвардии.

Клиент МДЦ Юрий Коровкин рассказал в эфире одного из местных телеканалов, что однажды забыл дома ключ от ячейки и сотрудники использовали имеющийся у них второй ключ, только когда в офис прибыли представители Росгвардии.

На самом деле, как утверждает следствие, у Алексея Лазарева был собственный комплект ключей от всех ячеек и свободный доступ в хранилище. В январе в городских пабликах Сочи появилась информация о том, что несколько клиентов МДЦ, появившихся в офисе после новогодних праздников, обнаружили пропажу денег. Другие клиенты, узнав об инциденте, стали проверять свои ячейки — во многих из них денег не оказалось.

Алексей Лазарев был арестован 17 января и сразу показал место в лесу, где спрятал похищенную валюту на сумму $600 тыс. Как заявил в ходе следствия злоумышленник, он похищал средства из сейфовых ячеек в течение года, компенсируя недостачу деньгами других клиентов. Однако в начале нынешнего года недостача стала критической.

По словам господина Лазарева, украденные деньги он использовал на оплату аренды помещения и выдачу зарплаты сотрудникам МДЦ.

В ходе расследования был наложен арест на наличные денежные средства, а также имущество господина Лазарева на общую сумму 184 млн руб.

Получить комментарий адвоката Андрея Лучина, осуществляющего защиту Алексея Лазарева, не удалось: телефон защитника оказался выключен.

Анна Перова, Краснодар