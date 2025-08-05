Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с замруководителя администрации президента Максимом Орешкиным

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Москве встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным. Об этом глава региона сообщил сегодня, пятого августа, в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Обсудили вопросы развития беспилотных авиационных систем, исполнение поручений Президента Владимира Владимировича Путина, которые он давал по итогам совещания в Тольятти. Одно из них — проведение международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего"»,— отметил Вячеслав Федорищев

Крупнейшее мероприятие для разработчиков, производителей и эксплуатантов беспилотных и роботизированных систем в России пройдет 7-17 августа в Москве в инновационном центре «Сколково». Запланированы деловая программа, выставка лучших технологий и разработок, проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», Кубок Мэра по гонкам дронов. Ожидается 50 тыс. участников форума из 30 стран. В рамках деловой программы ведущие эксперты, разработчики, представители бизнеса, научного сообщества и органов власти обсудят на площадке форума ключевые вопросы, стоящие перед отраслью БАС и БРС. На мероприятии будет и команда Самарской области.

Сабрина Самедова