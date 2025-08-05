Банкрот пытается взыскать убытки с ПАО «Россети Урал» за консолидацию электросетей

Арбитражный суд Челябинской области в рамках дела о банкротстве бывшей электросетевой организации ООО «АЭС Инвест» (Челябинск), входящей в энергохолдинг МРСЭН, рассматривает обособленный спор о взыскании убытков в размере 4,2 млрд руб. с ПАО «Россети Урал» и бывшего арбитражного управляющего должника Льва Шляпина. По мнению нового управляющего, передача в аренду и последующая продажа госкомпании принадлежащего «АЭС Инвест» электросетевого комплекса была невыгодной для организации. Уже осуществлена неудачная попытка оспорить торги по продаже электросетей, кассационной инстанцией в жалобе отказано. После этого эпизода и был заявлен новый иск. Ответчики возражают, так как считают, что без этих договоров жители Челябинской области могли остаться без электричества.

Компания «АЭС Инвест» занималась передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным сетям в 23 муниципалитетах Челябинской области, но в середине 2018 года по инициативе руководства утратила статус сетевой организации и прекратила работу. Тогда бенефициары передали имущество организации в аренду вновь созданной компании «Уралресурс». В сентябре 2019 года суд признал «АЭС Инвест» банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. В том же году конкурсный управляющий Лев Шляпин с одобрения собрания независимых кредиторов, среди которых были ПАО «Сбербанк России», передал электросетевой комплекс в аренду «МРСК Урала» (прежнее название — «Россети Урал»). С «Уралсервисом» контракт был разорван из-за долгов по арендной плате.

В 2023 году «МРСК Урала» выкупила на очередном этапе арендуемой имущество на банкротных торгах за 1,28 млрд руб.

В октябре 2024 года арбитражный управляющий «АЭС Инвест», назначенный в мае 2024 года, Татьяна Соколовская направила в суд заявление о взыскании с ПАО «Россети Урал» и Льва Шляпина убытков в размере 11,8 млрд руб. Впоследствии сумма требований снизилась сначала до 8, потом до 4,2 млрд руб. По мнению заявителя, из-за передачи имущества в аренду в 2019 году «АЭС Инвест» недополучил доход от возможной эксплуатации электросетевого комплекса. А цена аренды и сделки купли-продажи в 2023 году была занижена. Управляющий через восемь месяцев после подачи иска направила в суд ходатайство о проведении экспертизы для определения рыночной ставки аренды.

Ответчики с требованием арбитражного управляющего не согласны. Договор заключался во исполнение поручения Штаба по энергобезопасности региона. На момент заключения договора аренды у «АЭС Инвест» не было персонала, ресурсов для эксплуатации электросетевого комплекса и установленного тарифа для продолжения деятельности. Неиспользование имущества могло привести к тому, что потребители остались бы без электричества.

Представители ПАО «Россети Урал» также указывают, что вопрос о рыночной стоимости аренды не связан с предметом иска и не входит в предмет доказывания. Госкомпания отмечает, что стороны заключали договор по принципу минимизации убытков и в пределах допустимого тарифного регулирования. «Россети Урал» подчеркивают, что «никто не заключит убыточный договор аренды сетей, если тарифная выручка не будет компенсировать арендную плату», хотя гипотетически выход за пределы нормативных основ ценообразования возможен, но на практике нигде не встречается.

Ответчики указывают, что в рамках иных судебных споров было установлено, что сумма аренды не занижена. Еще в 2020 году арбитражный суд региона признал законным договор аренды электросетевого комплекса. Решение подтвердили апелляционный и кассационный суды.

Эксперты оценивают шансы на взыскание убытков, как крайне низкие. По словам партнера Orchards Вадима Бородкина, заявитель не сможет доказать противоправность поведения «Россетей Урал». «Учитывая рассмотренные ранее споры в рамках этого дела о банкротстве, вряд ли возможно упрекнуть госкомпанию в том, что она обеспечила безопасность энергоснабжения потребителей, присоединенных к сетям должника, на период конкурсного производства», — цитирует Вадима Бородкина «Право.ru».

Эксперт подчеркивает, что критерий добросовестного поведения — единственное мерило для правовой оценки действий и сделок с должником, а недобросовестность в действиях «Россети Урал» не усматривается.

Юрист судебной практики CLS Артем Яковенко отмечает, что арбитражный управляющий крайне ограничен в выборе моделей поведения и контрагентов в ситуации, когда должник не может прекратить свою деятельность из социальных соображений и действует при этом в рамках тарифного ценообразования. «При оценке оснований для взыскания убытков суд должен будет проанализировать не только рыночность цены, но и альтернативы из числа контрагентов должника. Если таких альтернатив нет, кажется, что вопрос о рыночности в целом не должен вставать перед судом», — цитирует «Право.ru» Артема Яковенко.

По его словам, в случае электросетевых организаций «Россети» — одна из немногих компаний, способных поддержать бесперебойное электроснабжение населенных пунктов и сохранить инфраструктуру. И этот фактор, по мнению эксперта, необходимо принимать во внимание наравне с ценой. Артем Яковенко подчеркивает, что, если у управляющего не было альтернатив в выборе контрагента, взыскание убытков маловероятно.