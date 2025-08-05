В Башкирии взыскали компенсацию за некачественное жилье детям-сиротам

В Белокатайском районе с построивших некачественное жилье детям-сиротам предпринимателей взыскали компенсацию. Соответствующее решение вынес межрайонный суд, апелляционная инстанция не нашла оснований для его изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, некачественные квартиры были построены Владиком и Ольгой Гибатовыми по заключенным с районной администрацией контрактам. Одна из квартир площадью 34,4 кв. м стоимостью 957 тыс. руб. по договору найма была предоставлена истцу, признанному ребенком-сиротой. Спустя полгода после заселения заявитель был вынужден выехать из непригодного для проживания помещения.

В декабре 2022 года ответчики были признаны Белокатайским межрайонным судом виновными в совершении 20 эпизодов мошенничества (ч.3 ст.159 УК РФ) и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и жизни и здоровья потребителей (п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ). Истец был признан потерпевшим по уголовному делу.

В заявлении к господам Гибатовым он отмечал, что, проживая в некачественной квартире, испытал физические и нравственные страдания, перенес сильный эмоциональный стресс, понес финансовые затраты, испытал неудобства и лишился привычного для здоровья человека образа жизни. Он взыскивал с ответчиков 3 млн руб. компенсации морального вреда — сумма была уменьшена судом до 100 тыс. руб.

Господа Гибатовы в апелляционной жалобе просили решение суда отменить как необоснованное и незаконное. Также они ссылались на выданный истцу жилищный сертификат и заключенное мировое соглашение по иску прокурора к администрации Белокатайского района. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что указанное в жалобе не влияет на правильность вынесенного первой судебной инстанцией решения.

Как писал «Ъ-Уфа», разрешения на строительство домов для детей-сирот были выданы в 2016–2017 годах. После их ввели в эксплуатацию без проверки соответствия требованиям градостроительного законодательства, техническим регламентам и проектной документации. Как установила республиканская межведомственная комиссия, сданные дома были непригодны для проживания. Вместо фундамента при их строительстве использовали деревянные пеньки, система вентиляции была установлена с нарушением, из-за чего конструкции промерзли и появилась плесень.

Наталья Балыкова