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С нижегородского батутного центра взыскали компенсацию за пострадавшего ребенка

Суд взыскал с директора парка аттракционов в Нижнем Новгороде компенсацию морального вреда за травмирование мальчика в батутном центре. С иском в интересах пострадавшего вышла прокуратура Московского района, рассказали в надзорном ведомстве 5 августа.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что 14-летний посетитель батутного центра получил множественные переломы грудного отдела позвоночника. Многочисленные операции и длительное лечение помогли поставить пострадавшего на ноги, но у него навсегда останутся 12 железных штифтов в позвоночнике.

Сумма компенсации составила 500 тыс. руб., средства пойдут на обучение и реабилитацию ребенка.

Галина Шамберина