Путин заявил о готовности экономики РФ к работе над технологическим лидерством

Путин поручил главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову инициировать собственные разработки технологий и их производство на отечественных платформах. Президент подчеркнул, что состояние российской экономики и уровень технологического развития страны позволяет России работать над технологическим лидерством.

«Исключительно занимаясь импортозамещением и обратным инжинирингом, так называемым мы технологического лидерства не добьемся»,— сказал президент на встрече с господином Шуваловым (цитата по сайту сайте Кремля).

Владимир Путин подчеркнул, что импортозамещение в области технологий было правильной стратегией для России на первом этапе «введения большого количества санкций».