Мэрия Екатеринбурга планирует контролировать экскурсоводов на особых территориях

Администрация Екатеринбурга получит муниципальный контроль над гидами и экскурсоводами, которые проводят экскурсии на особо охраняемых природных территориях. По словам исполняющей обязанности председателя комитета по экологии мэрии Татьяны Савиной, предмет муниципального контроля расширился, в связи с тем, что в федеральный закон об особо охраняемых территориях были внесены изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, которые предоставляют услуги экскурсоводов, гидов, переводчиков, инструкторов на особо охраняемых природных территориях, должны будут иметь соответствующую аттестацию. Такую аттестацию проводит региональный департамент по развитию туризма. По словам госпожи Савиной, гид просто так не может пойти на территорию, должен быть зарегистрированный маршрут следования.

К таким территориям, например, относится парк «Зеленая роща», парк имени 50-летия ВЛКСМ и другие.

Депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселев проголосовал против принятия данного решения: «Та ситуация, которая складывается у нас сегодня с дендрариями, которые вводят плату за проведение экскурсий, за проведение занятий йогой – она уже вызвала резонанс. И это не положительная реакция. Я пока не встретил человека, который бы сказал: "Как круто, дополнительное лицензирование". Вводя дополнительные вещи, которые мы называем муниципальным контролем – мы препятствуем тому, что люди не будут наслаждаться природой. Зачем мы это делаем?». Депутат от «Единой России» Александр Колесников в ответ на это заявил, что «нельзя давать свободу в неограниченном количестве».

В итоге дума приняла изменения в положение о контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

Мария Игнатова