Новый частный футбольный клуб создают в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде создается новый частный футбольный клуб «Победа». Он будет базироваться на стадион «Северный» в Автозаводском районе. По информации клуба, игроками могут стать воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №8, ФК «Пари НН» и других спортивных академий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Победа» намерена сотрудничать с рядом клубов Российской премьер-лиги в вопросах развития молодых футболистов и обмена опытом. Сейчас в клубе вибрают главного тренера, формируют расширенный список потенциальных игроков, проводят организационную и спортивную работу.

О том, кто является учредителем частного футбольного клуба, когда он намерен провести первые матчи и в какой лиге намерен выступать, в «Победе» отвечать отказались.

Андрей Репин