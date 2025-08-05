Туроператоры не получали обращений об отравлении россиян на Кубе

Туроператоры и страховые компании не получали обращений, связанных с отравлением российских туристов на кубинском курорте Варадеро. Об этом заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). СМИ писали о десятках пострадавших, но официального подтверждения этому нет.

«По информации участников рынка, жалобы от постояльцев отеля не поступали, а страховщики не отмечали случаев обращений за медицинской помощью за последние сутки»,— прокомментировали ТАСС в РСТ.

Telegram-канал Shot сообщил, что отравились постояльцы пятизвездочного отеля Iberostar Selection Varadero. Они сказали, что питались приготовленными на гриле морепродуктами. По данным канала, у десятков россиян появились проблемы с желудком, у некоторых — температура, но сотрудники отеля списали это на «акклиматизацию к местной кухне». 12 дней в этом отеле обошлись почти 350 тыс. руб. на двоих.