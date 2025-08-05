ФСБ задержала четырех человек по подозрению в похищении нижегородца

В Нижегородской области задержали группу похитителей, которые силой удерживали местного жителя и требовали выкуп. По данным ФСБ, четверо участников группы арестованы.

Установлено, что сначала злоумышленники просто требовали со своей жертвы 2,3 млн руб. Получив отказ, они похитили его и насильно удерживали в квартире.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека).

Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Силовики устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов и их возможных соучастников.

Андрей Репин