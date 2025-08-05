Два сотрудника водоканала пострадали при ударе БПЛА в Брянской области

Дроны ВСУ ударили по поселку Сопычи Погарского района Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что удар пришелся по рабочей бригаде МУП «Водоканала», ранены два человека.

«Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале.

Поселок Сопычи находится примерно в 150 км от Брянска. Погарский район граничит с Черниговской областью Украины. В прошлый раз район подвергался атаке ВСУ 31 июля. Беспилотник ударил по селу Случевск, пострадал мирный житель.