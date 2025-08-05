Назначен новый руководитель курганского управления СКР

Руководителем следственного управления Следственного комитета России по Курганской области назначен Сергей Степанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, указано на сайте ведомства.

Новый руководитель назначен на пятилетний срок.

Сергею Степанову 42 года. С декабря 2005 года начал службу в органах прокуратуры, с января 2006-го стал старшим следователем прокуратуры Фокино (Приморский край). После замещал руководящие должности в территориальных подразделениях СУ СКР по Приморскому краю. С 2022 года был заместителем руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. За время работы удостоился медалей «За безупречную службу» второй и третьей степени, «За усердие в службе».

Предыдущим руководителем регионального управления СК был Богдан Францишко. Он возглавлял ведомство с сентября 2019 года по февраль 2025-го, после чего указом президента назначен в СУ СКР по Свердловской области.

Виталина Ярховска