Американцы больше всего переживают из-за роста цен на продукты

53% опрошенных американцев назвали одним из важных источников финансового стресса цены на продукты питания. Такие данные содержатся в опросе, проведенном агентством The Associated Press и Национальным центром исследований общественного мнения (AP-NORC).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kaylee Greenlee Beal / File Photo / Reuters Фото: Kaylee Greenlee Beal / File Photo / Reuters

При этом только 14% опрошенных заявили, что эта проблема их вообще не беспокоит. Еще 14% респондентов заявили, что им приходится при покупке продуктов питания пользоваться системой BNPL (buy now pay later — «купи сейчас, плати потом», то есть рассрочкой без дополнительных процентов и оформления кредита).

На втором месте среди источников беспокойства находятся цены на жилье — их назвали 47% опрошенных. Дальше идут переживания по поводу того, сколько людям удается сберегать и сколько они зарабатывают (по 43%), беспокойство из-за стоимости услуг здравоохранения (42%) и долгов по кредитным картам (29%). В целом 75% опрошенных заявили, что те или иные финансовые обстоятельства являются для них серьезным источником стресса.

Опрос был проведен AP-NORC по телефону и онлайн 10–14 июля, в нем приняли участие 1437 человек.

Яна Рождественская