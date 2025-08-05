В Челябинской области срочника осудили за вымогательство и нарушение устава

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по призыву в вымогательстве (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ч. 1 ст. 335 УК РФ). Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 15 января этого года военнослужащий в казарме воинской части Челябинской области избил сослуживца, требуя 50 тыс. руб. После, угрожая насилием, забрал у другого солдата 210 тыс. руб. Кроме того, в феврале срочника осудили за несколько эпизодов неуставных взаимоотношений и вымогательство в составе группы к шести годам лишения свободы. По совокупности преступлений ему назначили девять лет колонии.

Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска