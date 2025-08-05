Юридической компании не разрешили погасить долги экс-директора «Курорта Увильды»

Арбитражный суд Челябинской области отказал юридической компании «Первый советник» в удовлетворении заявления о намерении погасить долг бывшего директора «Курорта Увильды» Александра Мицукова. Заявление рассматривалось в рамках дела о банкротстве предпринимателя, сообщает пресс-служба суда.

Многопрофильный центр медицины и реабилитации «Курорт Увильды» подал заявление о признании несостоятельным бывшего руководителя Александра Мицукова ноябре прошлого года. Требования кредиторов, включая также требования «Банка ВТБ» и бывшей супруги экс-директора Инги Майер, составляют 58,6 млн руб. В марте этого года суд ввел в отношении экс-директора процедуру реализации имущества.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Мицуков возглавлял организацию в 2002-2020 годах. Кроме того, он был совладельцем ООО «Южуралпродукт», которому принадлежит 49% уставного капитала «Курорта Увильды».

ООО «Первый советник» зарегистрировано в 2023 году в Челябинске. Генеральным директором и совладельцем 50% компании является Наталья Ростовская, второй учредитель — Евгений Нагаев. Выручка организации за 2024 год составила 55,7 млн руб., чистая прибыль — 6,6 млн руб.

Виталина Ярховска