«Россети Тюмень» направили 7 млн на повышение надежности электроснабжения Западно-Сургутского месторождения нефти

«Россети Тюмень» провели капитальный ремонт подстанции 110 кВ «Технолог», обеспечивающей электроэнергией Западно-Сургутское месторождение углеводородов и цех комплексной подготовки нефти компании «Сургутнефтегаз» в Югре. На технические мероприятия энергетики направили более 7 млн руб.



Специалисты отремонтировали два силовых трансформатора общей мощностью 80 МВА. С помощью автокрана энергетики подняли съемный металлический бак массой более 7 тонн, заменили на силовом оборудовании предохранительный клапан и привод устройства регулирования напряжения под нагрузкой. Кроме того, сотрудники отремонтировали шкаф автоматического охлаждения и обновили запорную арматуру. В работах на питающем центре энергетики задействовали четыре единицы спецтехники, включая автокран грузоподъемностью 25 тонн.

Ремонт подстанции «Технолог» повысил надежность электроснабжения инфраструктуры добычи и подготовки углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»