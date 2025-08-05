43-летний директор строительной компании из Татарстана получил три года условно за попытку мошенничества при выполнении ремонтных работ в Марий Эл. Мужчина пытался похитить около 3 млн руб, указав в документах завышенную стоимость работ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл директора фирмы из Татарстана осудили за попытку хищения 3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл директора фирмы из Татарстана осудили за попытку хищения 3 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый заключил муниципальный контракт на ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге в Марий Эл. В акт о приеме выполненных работ он внес ложные сведения об изменении вида работ с указанием завышенной стоимости. Однако заказчик выявил несоответствие в документах и не принял их.

Факт противоправной деятельности обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ. Йошкар-Олинский городской суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Анар Зейналов