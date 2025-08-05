Оренбургские краеведы опровергли информацию МИД Азербайджана о том, что на месте Оренбурга существовал торговый пункт, носивший тюркское имя Орынбор. Так азербайджанские власти отреагировали на публикацию российского информагентства ТАСС, в которой город Ханкенди, перешедший в 2023 году под контроль Азербайджана, назван Степанакертом. Населенный пункт носил такое название в период СССР, с 1923 года, и во время существования в составе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В азербайджанском МИД призвали ТАСС прекратить «искажать азербайджанскую топонимику» и использовать названия, принятые «бывшим сепаратистским марионеточным режимом». В случае отказа ТАСС министерство пригрозило заменять наименования российских территорий историческими названиями, например Кенигсберг и Орынбор, и принять меры «в соответствии с законодательством».

Как пояснила руководитель оренбургского отделения Союза краеведов Надежда Кутафина, Петр I мечтал основать город и крепость для укрепления южной границы и развития азиатской части Российской империи. «Город начинали строить трижды, но название было одно — Оренбург. Это же название было сохранено, когда город стал столицей Киргизской АССР в 1920 году. На нынешнем месте Оренбург основали в 1743 году. В 1938-1957 годах город назывался Чкалов. Просто удивительно, как в 50-е годы местным краеведам удалось вернуть историческое название "Оренбург". Названия "Орынбор" у города или другого населенного пункта не было. Хотелось бы узнать, какими источниками пользовались авторы инициативы МИД Азербайджана»,— сказала Надежда Кутафина.

Аналогичное мнение высказал оренбургский краевед Андрей Рябуха, который отметил, что Орынбором Оренбург называют киргизы на свой лад. «Название "Орынбор" можно увидеть на указателях в Кыргызстане, но такое название Оренбург никогда не носил, даже несмотря на то, что город основывался несколько раз. И до появления города никакого поселения или торгового пункта под названием "Орынбор" не существовало»,— пояснил Андрей Рябуха.

Евгений Чернов