Грузию не пригласили на Копенгагенскую конференцию по расширению ЕС

Грузия не будет представлена на министерской конференции по вопросам расширения Европейского Союза, которая пройдет 1-2 сентября в Копенгагене. Как сообщает агентство IPN, об этом заявило министерство иностранных дел Дании. Ожидается, что, помимо глав МИДов 27 государств-членов ЕС, в конференции примут участие их коллеги из Украины, Турции, Молдавии и балканских стран.

Дипломатическое ведомство Дании объяснило отказ от приглашения Грузии тем, что премьер-министр этой кавказской страны Ираклий Кобахидзе 28 ноября прошлого года «заявил о приостановке интеграции Грузии в ЕС». Копенгаген «учел это обстоятельство при составлении списка стран-участниц».

Во вторник на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили по сути обвинил Копенгаген во лжи. По словам Папуашвили, 28 ноября Грузия «заявила не о приостановке процесса интеграции, а отложила переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года». По утверждению Папуашвили, «Дания была обязана пригласить Грузию на сентябрьскую конференцию по расширению ЕС».

После заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении грузинского правительства отложить переговоры по вступлению в ЕС до 2028 года в Грузии начались акции протеста оппозиционных активистов. В митингах и шествиях принимали участие десятки тысяч человек. Эти акции нередко перерастали в ожесточенные столкновения между демонстрантами и частями спецназначения МВД, в ходе которых сотни людей с обеих сторон получили ранения. Несколько тысяч оппозиционеров подверглись административному аресту и крупным штрафам, а более пятидесяти активистов и лидеров оппозиции арестованы по уголовным обвинениям.

ЕС резко критикует «антидемократическую траекторию» правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили. Брюссель в ответ на это отменил безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических паспортов. А недавно руководство ЕС предъявило Тбилиси ультиматум: вернуться к демократическим нормам, освободить всех заключенных и провести в стране новые парламентские выборы. В противном случае, с 1 сентября ЕС начнет процесс приостановки действующего с весны 2017 года безвизового режима для всех граждан Грузии.

Георгий Двали, Тбилиси