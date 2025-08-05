«Нелюбовь фанатов к командам из Санкт-Петербурга должна наводить чиновников на размышления»

В РФС опровергли введение отдельного наказания за оскорбительные кричалки в адрес «Зенита». При этом уже оштрафован казанский «Рубин», а 4 августа стало известно, что под санкции попадет и «Ахмат». Будет ли РФС и дальше наказывать команды за подобные проступки болельщиков? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

То, что болельщики других клубов, мягко говоря, не любят «Зенит», знают все. С бюджетом в 20 млрд руб. в год клуб позволяет себе разные вольности, а руководство сине-бело-голубых старательно не замечает негатива вокруг. Кричалка «"Зенит" — позор российского футбола» появилась не вчера. Первый раз фанаты выдали этот «заряд» еще пару лет назад, и, конечно, информация о том, что за это теперь будут штрафовать, стала резонансной. Называлась даже сумма в 10 тыс. руб. за каждый эпизод. Но в РФС заверили, что это не так — конкретно за скандальную кричалку про «Зенит» наказывать не будут. Но в дисциплинарном регламенте есть статья 112, которая позволяет применять санкции за «скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений». Так что варианты возможны. Но футбольный менеджер Юрий Белоус уверен, что лучше руководителям РФС не обострять отношения с болельщиками: «Я думаю, что это только усугубит ситуацию.

Нецензурной лексики там нет, а болельщики вольны выражать свое мнение в данной ситуации. Можно, конечно, вводить штрафы за кричалки, но завтра люди придумают новую».

В текущем сезоне за кричалки против «Зенита» уже на 10 тыс. руб. оштрафовали «Рубин», а 4 августа контрольно-дисциплинарный комитет РФС подтвердил, что за аналогичный инцидент в матче Кубка России накажут «Ахмат». Скорее всего, сумма штрафа тоже будет небольшой. 10 тыс. руб. для клуба РПЛ, даже не очень богатого, не проблема. Но платить такие суммы на постоянной основе не хочет никто. Так что если на оскорбительные выражения в адрес «Зенита» действительно начнут обращать внимание регулярно, то «заряды» про самый богатый клуб будут слышны реже, считает Александр Шпрыгин, который возглавлял Всероссийское объединение болельщиков: «Вот именно эту кричалку, наверное, теперь минимизируют. Специалисты, думаю, станут проводить соответствующую работу с трибунами, чтобы ее не было. Однако это точно не повлияет на отношение людей к неравному распределению финансирования и влияния в футболе».

Комментарии, которые дал после всей это истории председатель правления «Зенита» Александр Медведев, только подчеркивают, как руководство клуба относится к остальным командам чемпионата страны. Он заявил, что все это только вызывает аллюзии на известную басню И.А. Крылова «Слон и Моська», а также добавил, что «футбольные шестикрылые серафимы вскорости вырвут их грешные языки». Будет ли РФС всерьез бороться со скандальной кричалкой после такого резонанса? Вопрос открытый. Но то, что повальная, скажем так, нелюбовь болельщиков связана с командами из Санкт-Петербурга, должно наводить чиновников от спорта на определенные размышления. Ведь «заряд» про СКА, игроки которого постоянно слышали, что их клуб — «позор российского хоккея» — тоже реальность, и, похоже, для того, чтобы ее изменить, штрафов, даже регулярных, явно недостаточно.

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Владимир Осипов