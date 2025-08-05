Аренда однокомнатной квартиры в Ижевске подорожала на 4,9% за месяц

Средняя ставка на аренду однокомнатной квартиры в Ижевске выросла на 4,9% за месяц и составила 23,5 тыс. руб. в августе, следует из исследования Циан.Аналитики. По сравнению аналогичным периодом прошлого года «однушки» сдаются на 3,5% дороже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем по России за последний месяц цены увеличились на 3,3%. По сравнению с августом прошлого года однокомнатные квартиры сдаются на 7,3% дороже.

Эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская отмечает, что сезон повышения ставки в 2025 году начался в середине июня. «За это время ставки выросли на 5%. В августе показатель может увеличиться еще на 5-6%. Это меньше, чем в прошлом году. Причины более медленного роста: эффект высокой базы, замедление экономики и снижение темпов роста зарплат, больший объём предложения по сравнению с прошлым годом, отсутствие значимых изменений в смежных сегментах»,— отметила специалист.