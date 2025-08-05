Фонд Зимина признали нежелательным в России

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность британского Фонда Зимина (Zimin Foundation). Надзорное ведомство считает, что организация финансирует проекты журналистов и ученых, «враждебно настроенных по отношению к России».

В качестве примера Генпрокуратура приводит запуск в феврале 2025 года «Программы поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования». С февраля по март, по утверждению ведомства, фонд выделил в рамках программы 30 субсидий.

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