Жителя Златоуста будут судить за гибель супружеской пары в ДТП

Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Златоуста, обвиняемого в гибели супружеской пары в автомобильной аварии (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Материалы дела направили в Миасский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 8 июня этого года златоустовец на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 двигался по дороге Миасс — Златоуст. Во время обгона в разрешенном месте он столкнулся со встречной машиной Lada Granta под управлением 26-летнего водителя. В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его 22-летняя супруга, находившаяся в салоне, погибли на месте. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Родственники супругов подали иск о возмещении морального вреда в сумме 15 млн руб. и материального ущерба свыше 600 тыс. руб.

Виталина Ярховска