В Жигулевске задержали подозреваемого в краже металлической скульптуры утки с городского променада

Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали безработного 30-летнего мужчину по подозрению в краже металлической скульптуры утки с городского променада «Морквашинский». Об этом сообщает МВД Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что скульптура пользовалась популярностью среди местных жителей. Горожане любили прогуливаться по променаду и наблюдать за птицами. Скульптуру установила администрация Жигулевска как элемент благоустройства общественного пространства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Руфия Кутляева