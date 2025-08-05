Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Жигулевске задержали подозреваемого в краже металлической скульптуры утки с городского променада

Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали безработного 30-летнего мужчину по подозрению в краже металлической скульптуры утки с городского променада «Морквашинский». Об этом сообщает МВД Самарской области.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что скульптура пользовалась популярностью среди местных жителей. Горожане любили прогуливаться по променаду и наблюдать за птицами. Скульптуру установила администрация Жигулевска как элемент благоустройства общественного пространства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Руфия Кутляева