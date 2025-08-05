Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал снос последнего на территории Украины памятника Владимира Ленину. По словам господина Пескова, украинские власти пытаются «идти впереди Европы всей».

«Украина сейчас хорошо известна своей борьбой с памятниками... И это тоже не красит киевский режим»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

4 августа в селе Рудковцы в Хмельницкой области Украины демонтировали бюст Ленина на территории бывшей школы. Памятник был в плохом состоянии — у изображенного не было лица. После демонтажа скульптуру перевезли на производственную территорию.

В марте 2023 года на Украине приняли закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». По этому закону было переименовано более 25 тыс. улиц и площадей, а также демонтировано свыше 1 тыс. памятников.