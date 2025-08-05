Первая британская компания получила лицензию на космические пуски в стране

Управление гражданской авиации Великобритании (CAA) впервые выдало британской компании лицензию на космические запуски. Ее получила базирующаяся в Шотландии частная аэрокосмическая компания Skyrora. Пуски ракет Skyrora будет производить с космодрома SaxaVord на Шетландских островах, самой северной точки Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Skyrora Фото: Skyrora

По условиям лицензии Skyrora, которая разрабатывает и производит в Шотландии подвижные пусковые платформы и ракеты-носители для вывода на околоземную орбиту небольших спутников, сможет осуществлять до 16 пусков в год. Для этого будет использоваться суборбитальная ракета-носитель Skylark L, способная развивать скорость, в 3,5 раза превышающую скорость звука, достигать высоты около 500 км и возвращаться на Землю.

Между тем, как сообщает Sky News, есть вероятность, что компания не сможет воспользоваться космодромом SaxaVord до 2026 года, поскольку там сейчас идет масштабная реконструкция. В Skyrora телеканалу сообщили, что, если задержка окажется слишком долгой, они оформят лицензию на запуск в Австралии. Там компания имеет возможность произвести запуск еще до конца 2025 года.

Алена Миклашевская