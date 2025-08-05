Российские силы ПВО сбили 146 беспилотников за сутки

Российские средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили 146 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Согласно сводке военного ведомства, с начала спецоперации российские вооруженные силы сбили более 74,7 тыс. дронов ВСУ. Минобороны России также отметило ущерб объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Российские военнослужащие за сутки поразили транспортную инфраструктуру ВСУ, места хранения БПЛА и подготовки к применению безэкипажных катеров в 140 районах в зоне спецоперации. При ударах применялись оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.