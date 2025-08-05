Власти КНР призвали производить меньше электромобилей, но не снижать цены на них

Китайские власти активизировали меры по борьбе с дефляцией в отраслях с избыточным производством. Последние недели руководство страны настойчиво призывает производителей электромобилей не снижать цены на свою продукцию и уменьшить объемы выпуска. Как отмечает The Guardian, в этом власти видят один из способов поддержки экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

Так, лидер КНР Си Цзиньпин в недавнем выступлении резко раскритиковал власти провинций, необдуманно вкладывающих большие средства в технологии искусственного интеллекта, вычислительные мощности и электромобили. Эти отрасли являются стратегически важными, но им грозит перегрев из-за слишком быстрого развития и избыточных инвестиций.

После этого регуляторы сделали предупреждение главам крупнейших китайских производителей электромобилей, включая BYD, о недопустимости перепроизводства. Кроме того, власти Китая обнародовали проект поправки к закону о ценообразовании, первой с 1998 года. Она, в частности, расширяет полномочия правительства по установлению лимита цен.

Пекинская консалтинговая компания Hutong Research отмечает, что госструктуры по всему Китаю «оперативно отреагировали на недавние заявления Си, пообещав сократить производство». Это, по мнению экспертов компании, «подчеркивает не только повышенный уровень политического внимания к перепроизводству, но также масштабы этой проблемы для китайской экономики».

Алена Миклашевская