Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на танкере

Пермской транспортной прокуратурой и Ространснадзором выявлены нарушения в содержании танкера «Комсомол Волгограда». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

В ходе проверки установлено, что танкер не соответствует требованиям технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, допускаются нарушения обязательных требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

В отношении капитана судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.