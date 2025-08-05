Ижевчанина обвиняют в серии краж почти на 300 тысяч рублей

В Ижевске возбуждены уголовные дела на 35-летнего, ранее судимого за аналогичные преступления, местного жителя, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Он подозревается в серии краж из организаций на сумму почти 300 тысяч рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В мае и июне 2025 года в Октябрьском районе Ижевска зарегистрировали серию краж из различных организаций. По камерам видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что хищения совершал один и тот же мужчина. Преступления совершались в разное время. Находясь в торговых центрах, фигурант дожидался, когда администраторы отдела отвлекутся на посетителей или оставят кассу без присмотра. После чего он заходил в помещение, забирал из касс деньги и имущество и выходил из торговых точек. Общий ущерб по 6 эпизодам превысил 215 тыс. руб.

Подозреваемый также причастен к хищению в Индустриальном районе Ижевска. Установлено, что ночью фигурант залез в пункт выдачи заказов через открытую форточку. Из помещения он похитил камеры видеонаблюдения, два ноутбука и заказы клиентов, которые продал своим знакомым.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в других районах города. Он отправлен под домашний арест.