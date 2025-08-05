В Оренбуржье завершено расследование дела о злоупотреблении полномочиями бывшим главврачом

В Ясном следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ, обвиняемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Дело направлено прокурору для утверждения обвинения, сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020-2021 гг главврач межрайонного медицинского учреждения в Ясном заключил контракты с коммерческой фирмой на замену и ремонт лифтов в медучреждениях города Ясный и поселка Светлый. Желая улучшить показатели, он, зная о нарушениях и дефектах, подписал акты приемки с ложными сведениями. Это привело к необоснованному перечислению более 4 млн руб. компании.

Руфия Кутляева