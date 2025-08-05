В Самарской области с 1 июня в водоемах погибли 28 человек
1 июня на территории Самарской области произошло 40 происшествий на воде, в результате которых погибли 28 человек, в числе которых четверо детей. Еще 22 человека спасены, сообщает региональное МЧС.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
Вчера, 4 августа, в Самарской области произошло два инцидента. Утром в Промышленном районе Самары из реки Волга очевидцы достали тело 59-летнего мужчины. Вечером в Сызрани спасатели вытащили из Волги утонувшего 72-летнего мужчину.