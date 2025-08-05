Краевому минтарифов предписали изъять из тарифов на электроэнергию более 2,2 млрд рублей

ФАС России совместно с Пермским УФАС выявили нарушения, допущенные краевым минтарифов в сфере электроэнергетики в отношении десяти территориальных сетевых организаций. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В УФАС уточнили, что одно из существенных нарушений — необоснованный учет в составе тарифов на услуги по передаче электрической энергии экономии расходов на оплату ее потерь на 2022–2025 годы, в том числе при консолидации имущества электросетевого комплекса в нарушение установленных нормативными правовыми актами требований.

По итогам проверок ФАС предписало краевому минтарифов исключить из тарифов на электроэнергию более 2,2 млрд руб. Средства должны быть изъяты в 2025 и 2026 годах.