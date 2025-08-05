МЧС оборудовало в Северо-Курильске полевой госпиталь с операционной и лабораторией для срочных анализов. Такая мера была необходима из-за повреждения здания районной больницы города в результате землетрясения.

В пресс-службе МЧС отметили, что у палаточного госпиталя усилен каркас, укреплены потолочные конструкции — «непогода и ветер им не страшны». Вокруг госпиталя сделали дорожки и уложили новую тротуарную плитку, оставшуюся территорию отсыпали щебнем.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение, его магнитуда, по разным оценкам, достигала 8,8. Оно стало самым сильным в региональной сейсмозоне с 1952 года. Вслед за землетрясением пришло цунами, в Северо-Курильске затопило прибрежную зону, порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Полина Мотызлевская