Участок федеральной автотрассы «Лена» перекрыт из-за провала дорожного полотна

В Амурской области на участке федеральной трассы А-360 «Лена» между Тындой и Соловьевском 5 августа образовался провал дорожного полотна. Как сообщает региональный минтранс, закрыт участок с 39-го по 160-й километр, движение авторанспорта было здесь полностью парализовано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство транспорта Амурской области Фото: Министерство транспорта Амурской области

«Прорабатываются оперативные планы проведения восстановительных работ. Альтернативного проезда на данный момент нет. Ситуация нештатная!»— сообщает министерство. Водителей просят воздержаться от поездок в указанном направлении в течение ближайших суток. Отмечается, что дорога находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена».

Тындинская городская прокуратура начала проверку по факту разрушения проезжей части федеральной автомобильной дороги «Лена». Будет дана оценка соблюдению собственником дороги и эксплуатирующей организацией требований законодательства о дорожной деятельности, безопасности дорожного движения. Также оценят своевременность и достаточность сил и средств, привлеченных для восстановления дороги. Ход и результаты проверки контролирует прокуратура Амурской области. Причина провала устанавливается.

Анна Яшина, Благовещенск